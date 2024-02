Ha 60 anni ed è originario di Sorso l’uomo rimasto vittima dell’incidente accaduto poco dopo le 13 sulla provinciale 128, nel territorio di Siligo. Si chiamava Stefano Antonio Sanna.

È successo in prossimità del luogo dove pochi giorni fa si è verificato l’assalto al portavalori della Vigilpol.

Il sessantenne stava percorrendo la strada in direzione Sassari quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della auto, una Cupra, quindi è uscito fuori strada schiantandosi contro un albero. Sanna è morto sul colpo: è rimasto schiacciato tra le lamiere.

I vigili del fuoco del comando di Sassari hanno impiegato oltre un’ora prima di liberare il corpo dall’abitacolo. La vettura si è accartocciata.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118, per il sessantenne non c’è stato niente da fare. Presenti i carabinieri di Torralba coordinati dal comando della compagnia di Bonorva.

