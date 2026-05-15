Scontro sulla Sassari-Olbia, rischio fuga di gas: vigili del fuoco al lavoro per tre oreNello schianto vicino al bivio per Ardara coinvolto un furgoncino alimentato a Gpl
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Operazione di emergenza complessa per i vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri, intervenuti ieri sera intorno alle 20,30 per un incidente sulla strada statale 729 (la Sassari-Olbia) al km 12.200, nei pressi del bivio per Ardara.
Nello scontro tra un’auto ed un furgoncino si è verificata una rischiosa fuoriuscita di gas dal serbatoio di quest’ultimo, alimentato a Gpl. La sala operativa ha inviato sul posto il Nucleo Nbcr specializzato per i travasi di gas propano liquefatto.
Al loro arrivo, gli specialisti hanno provveduto alla rimozione del gas bruciando in sicurezza il prodotto tramite la torcia.
Un intervento che li ha visti impegnati per circa tre ore, con la messa in sicurezza della intera area. Non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la costruzione della dinamica.