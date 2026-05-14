A Sorso arriva l’artista Guè, uno tra i cantanti più influenti e longevi della scena hip hop italiana. Sabato 6 giugno, al Parco Vita, Guè sarà il grande protagonista dell’ultimo appuntamento della prima edizione di “Bellezza in Musica”, la rassegna aperta lo scorso dicembre e pensata per unire musica, arte e cultura.

Rapper e produttore discografico, Guè ha attraversato oltre vent’anni di musica italiana, dai Club Dogo alla fortunata carriera solista, collaborando con alcuni dei più importanti artisti e producer del panorama nazionale.

Con album ai vertici delle classifiche, milioni di ascoltatori e numerose certificazioni Oro e Platino, porterà a Sorso uno spettacolo capace di raccontare l’energia, la tecnica e l’identità del rap italiano.

Il concerto al Parco Vita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di investire su eventi di qualità, capaci di attrarre pubblico, valorizzare la città e consolidare Sorso come luogo vivo, accogliente e protagonista nel panorama culturale del territorio.

© Riproduzione riservata