Rinviata a ottobre la decisione, in tribunale a Sassari, sul caso della maestra imputata per maltrattamenti nei confronti di due bambini di 4 anni, che sarebbero avvenuti lo scorso anno nella scuola dove la donna insegnava.

Il gup Gian Paolo Piana ha però stabilito, in sede di abbreviato, che la donna potrà tornare ad insegnare a partire dal 28 maggio, mettendo fine così alla misura interdittiva.

Oggi si è tenuta la discussione della difesa, rappresentata da Marco Palmieri, mentre la scorsa volta era stato il turno del pm Angelo Beccu, che aveva sollecitato una pena di 4 mesi e la riqualificazione del reato in abuso dei mezzi di correzione, e dell'avvocato Stefano Porcu che assiste le parti civili.

Gli episodi contestati consistono in colpi sulla testa, sculacciate e schiaffi, in alcuni casi i bambini sarebbero stati anche tirati per le orecchie. In un’altra occasione, secondo le accuse, l’insegnante avrebbe sollevato di peso un bambino appena caduto per terra e lo avrebbe fatto sedere “sbattendolo sulla sedia”.

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