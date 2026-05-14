Dopo aver toccato Villanova Monteleone, Porto Torres e Bonorva, il tour di ascolto della Confartigianato Sassari sbarca nel cuore del Goceano. Domani alle ore 17.30, la Sala Conferenze della Comunità Montana di Bono ospiterà l’incontro dal titolo "Imprese e Sviluppo Locale: strumenti, opportunità e accesso al credito per le PMI".

Non si tratta di un semplice convegno tecnico, ma di una vera e propria missione politica e sociale. L’obiettivo dichiarato è quello di abbattere il muro di isolamento che spesso circonda le zone interne, mettendo a confronto diretto chi produce valore – gli artigiani e i piccoli commercianti – con chi ha il compito di programmare lo sviluppo economico e istituzionale della Sardegna.

Al centro dell’iniziativa c’è la ferma determinazione del presidente di Confartigianato Sassari, Marco Rau, che vede in questo tour lo strumento per costruire una nuova visione della Città Metropolitana. "Portare la nostra struttura a Bono significa riconoscere la dignità e il valore di un tessuto produttivo che, nonostante tutto, non si arrende. Le imprese che operano nel Goceano non sono solo attività economiche; sono l'ultimo presidio contro la desertificazione dei nostri paesi. Ogni bottega che chiude è un pezzo di identità che si perde e un servizio in meno per il cittadino".

Uno dei problemi principali per le piccole imprese resta l’accesso al credito, reso difficile da burocrazia e criteri bancari spesso distanti dalle necessità di una micro-impresa di paese. Per questo, esperti di Finart, Sfirs e Banco di Sardegna illustreranno i nuovi bandi e gli strumenti di garanzia pensati per chi vuole investire, innovare o semplicemente resistere in un mercato globale.

Il dibattito, moderato dal Segretario di Confartigianato Sassari Gavino Sini, vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di Bono, Michele Solinas, e l'intervento di Eliana Lisai, Consigliera della Città Metropolitana, figura chiave per raccordare le esigenze locali con la nuova governance territoriale. Il cuore pulsante della serata sarà però lo spazio dedicato alle testimonianze degli artigiani: un momento di ascolto senza filtri per mappare le difficoltà quotidiane di chi fa impresa a Bono e dintorni.

© Riproduzione riservata