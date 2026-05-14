Tre anni fa a Ossi entrò in casa di una 86enne e tentò di violentarla.

Oggi in tribunale a Sassari un 52enne residente nel paese è stato condannato a tre anni, in sede di abbreviato, dal gup Gian Paolo Piana. Il giudice ha disposto anche il pagamento di 5mila euro alla parte civile e l'uomo dovrebbe scontare la pena con lavori di pubblica utilità.

Secondo le accuse, nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata. Poi, così riferisce l'imputazione, aveva spinto la donna sul letto intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito, coi pantaloni calati, l'uomo aveva tentato un approccio sessuale ma era scappato appena la donna si era messa a urlare. Nella fuga l’uomo avrebbe anche pronunciato un’intimidazione: «Ci rivedremo un altro giorno».

A difendere il 52enne l'avvocata Elisabetta Udassi mentre la legale Silvia Ferraris ha rappresentato la parte civile.

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