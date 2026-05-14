Castelsardo ottiene anche nel 2026 4 Bandiere Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), la Ong con sede in Danimarca e attiva in più di 70 Paesi nel mondo.

Alla valutazione contribuiscono diversi enti istituzionali, tra i quali i ministeri del Turismo, dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Istituto superiore di sanità, la Federazione degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e il Cnr.

«La Bandiera Blu non è un semplice vessillo alla bellezza del nostro litorale, ma il riconoscimento dell’eccellenza gestionale e dell’impegno dei comuni virtuosi che pongono la tutela ambientale al centro della propria azione amministrativa. Vedere confermato questo primato per gli specchi acquei di Ampurias - Sacro Cuore, La Madonnina - Stella Maris, CIF - ex Palazzo Americani e per il nostro Porto Turistico, è la prova tangibile di quanto Castelsardo sia all’avanguardia nei servizi, nella qualità delle acque e nella sostenibilità. Questo è un traguardo ambientale che non si eredita, si guadagna ogni anno da capo, soprattutto con il lavoro costante e sinergico portato avanti dall’Amministrazione comunale da funzionari, impiegati, dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni, dagli operatori turistici e da tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere il territorio di Castelsardo più sostenibile, curato e accogliente» dichiara il Sindaco Maria Lucia Tirotto.

Oltre al mare pulito, necessitano infatti tanti altri elementi legati alla gestione del territorio, ovvero: l’educazione ambientale, la sostenibilità e il tema dei rifiuti. Castelsardo, con la sua percentuale dell’81,52% di raccolta differenziata, grazie anche all’ottimo servizio svolto da Econova Srl gestore della raccolta dei rifiuti, continua a distinguersi come città attenta all’ambiente, all’accoglienza e alla qualità della vita. La Bandiera Blu rappresenta uno standard di gestione sostenibile degli arenili e protezione degli ecosistemi costieri che si affianca ad altri prestigiosi traguardi: Castelsardo è infatti "Comune amico delle Tartarughe Marine", grazie ai progetti Life Turtlenest e Jairo Med in collaborazione con Legambiente, Sea Shepherd Italia, Lega Navale e Bulli Surf Club per la salvaguardia della Caretta caretta, ed è stato riconosciuto comune "Plastic Free" e per la prima volta nel 2026 con il merito di due tartarughe » aggiunge l’Assessore all’Ambiente della Città di Castelsardo Christian Speziga.

«Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento – commenta il consigliere comunale, Alessandro Pinna, parte attiva nell’ottenere l’elogio “Castelsardo Bandiera Blu 2026” – questo risultato ci sprona a fare ancora di più. Sempre più famiglie e viaggiatori scelgono le loro mete estive proprio in base alla presenza di questa testimonianza, rendendola anche un elemento fondamentale per lo sviluppo del turismo locale e per l’economia del nostro territorio».

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