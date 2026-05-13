Chiesti otto anni di reclusione per un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. Oggi in tribunale a Sassari, in sede di rito abbreviato, il pm Giovanni Porcheddu ha sollecitato la pena per l’uomo che, secondo le contestazioni, avrebbe approcciato in modo intimo in una occasione la giovane, che al tempo aveva meno di 14 anni

Dopo aver ricevuto la confidenza della figlia su quanto sarebbe avvenuto, la madre aveva sporto denuncia lo scorso anno dando l’avvio alle indagini e al procedimento in corso davanti al gup Sergio De Luca.

Nell’udienza di oggi è stato sentito anche l’uomo, che ha fornito dichiarazioni spontanee. Il giudice ha rinviato a giugno per la decisione. A difendere l’imputato gli avvocati Marco Palmieri e Gianfranco Oppes mentre la parte civile è rappresentata dai legali Camilla Pirino e Nicola Andrea Oggiano.

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