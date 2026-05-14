Domani, venerdì 15 maggio, alle 10.30 in piazza Piemonte a Porto Torres, è in programma l’inaugurazione dei primi cantieri di RinnovArea, il Piano regionale di riqualificazione degli edifici Edilizia residenziale pubblica di proprietà di Area, in città. All’incontro parteciperà l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu. L'esponente della giunta regionale illustrerà gli interventi programmati per gli alloggi popolari, nella città turritana che rappresenta uno dei primi tre comuni dell’Isola, il quale nei 14 bandi pubblicati dall’Assessorato ai Lavori pubblici, in appena 18 mesi, ha ottenuto le maggiore risorse a livello regionale.

In circa un anno e mezzo, infatti, a favore del Comune turritano sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro destinati alle opere pubbliche, dalla strada di via Dell’Industria (3 milioni) alla viabilità (750mila euro), e ancora 453mila euro per i Centri urbani, piazze e barriere architettoniche.

Tra i maggiori interventi figura il Piano straordinario di ristrutturazione delle case di proprietà di Area, immobili che presentano gravi criticità, con fondi immediatamente disponibili pari a 3 milioni di euro, una risposta all’emergenza delle diverse abitazioni prive di manutenzione da troppo tempo, attraverso interventi straordinari capaci di mettere in sicurezza le palazzine, ben 958 alloggi popolari, nei quartieri del Villaggio Verde e del Villaggio Satellite.

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