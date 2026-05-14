Un anno fa a Sassari aveva minacciato la polizia di Stato: «Vi faccio mangiare dal cane». Oggi un 52enne sassarese, difeso dal legale Claudio Mastandrea, è stato condannato in tribunale dal giudice Giancosimo Mura a 6 mesi, in abbreviato, dovendo rispondere delle accuse di lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.

La pm Alessia Sanna aveva sollecitato la pena di un anno di reclusione. Gli agenti erano intervenuti, nell’agosto del 2025 a Santa Maria di Pisa, in seguito alla segnalazione di una aggressione ai danni di una donna.

Colpita e ferita, secondo le contestazioni, anche da una accetta, usata dalla parte non tagliente. I poliziotti si erano trovati davanti all’uomo che aveva accatastato dei mobili all’ingresso del garage dove si trovava e rivolgeva loro intimidazioni come «Se non ve ne andate vi faccio a pezzi» e «Se entrate saltiamo tutti».

La persona, pochi mesi dopo, a novembre, era stata accoltellata nella stessa zona subendo una lesione profonda alla mano. Al momento sarebbe ancora ignoto l’autore, o gli autori, di questo secondo episodio.

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