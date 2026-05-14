Porto Torres, scontro alla rotatoria di via Tramontana: due feritiSul posto i carabinieri della radiomobile della compagnia locale
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Scontro tra due auto alla rotatoria di via Tramontana, davanti al litorale di Porto Torres.
Il bilancio è di due persone ferite trasportate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.
L’incidente questa mattina, poco prima delle 9, a seguito dell’impatto tra una Peugeot 5008 e il mezzo Nissan della Multiservizi, la società in house del Comune di Porto Torres. Nello scontro sono rimaste ferite due persone le quali, dopo aver ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari del 118, sono state trasferite all’ospedale civile per ulteriori accertamenti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia locale per effettuare i rilievi e costruire l’esatta dinamica, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.