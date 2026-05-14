Modifiche per la viabilità in occasione della 75ª edizione della Cavalcata Sarda, prevista a Sassari domenica 17 maggio. L’ordinanza firmata dal dirigente del Settore Infrastrutture della Mobilità Roberto Campus introduce divieti di transito e fermata in diverse aree zone della città.

A cominciare da piazza d’Italia, interessata dalla rassegna di canti e balli, dalle 14 di sabato 16 e per tutta la giornata di domenica 17 e che, per questo motivo, vedrà il divieto di transito e di fermata per tutti i veicoli in piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Moleschott, via Spano e via Roma, dove indicato dall’apposita segnaletica, esclusi i mezzi di servizio autorizzati. Per quanto concerne il commercio ambulante e la necessità anche di consentire l’allestimento degli spazi, dalle 8 di sabato 16 alle 9 di lunedì 18 saranno vietati il transito e la fermata a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati al commercio su aree pubbliche, in diverse vie e piazze del centro. Eccole: piazza d’Armi, tra viale Berlinguer e via Asproni; piazza d’Armi - discesa scuola (dalle 14 di venerdì 15); via Asproni, tra piazza d’Armi e corso Cossiga (solo divieto di fermata su entrambi i lati); via Cavour, da via Asproni a via Mazzini, lato ex carcere; corso Cossiga, area parcheggio tra via Asproni e viale Berlinguer; viale Berlinguer, corsia lato magistrali tra piazza d’Armi e corso Cossiga. E ancora, viale Berlinguer, area parcheggio lato giardini retro banca; via Manno, tra via Costa e corso Cossiga; via Costa, tra via Mazzini e via Asproni; via Mazzini, tra corso Cossiga e via Costa; via Monsignor Masia su entrambi i lati; via Ozieri, tra via Cavour e via Costa; viale Mancini, tra viale Italia e viale Berlinguer, dove sarà previsto il solo divieto di fermata. Dalle 16 di sabato 16 e per tutta la giornata di domenica 17 invece, in caso di alta concentrazione di traffico pedonale, potranno essere chiusi al traffico veicolare corso Cossiga, da via Asproni; viale Berlinguer, corsia sinistra lato giardini; viale Mancini, nel tratto tra viale Italia e viale Berlinguer.

Se si verificherà questa evenienza sarà istituita l’inversione del senso di marcia nel tratto di viale Italia compreso tra corso Margherita di Savoia e viale Mancini. Sarà inoltre consentita la percorrenza in senso ascendente del tratto di corso Margherita di Savoia tra viale Italia e l’ingresso del parcheggio interrato dell’Emiciclo Garibaldi, per permettere l’accesso al parcheggio. A partire dalle 6 di domenica 17 i mezzi destinati al commercio ambulante o al servizio delle bancarelle non potranno sostare lungo il percorso della Cavalcata. Come scritto, domenica 17 maggio sarà il giorno del corteo della Cavalcata, il cui inizio è in programma per le 9. Fino al termine della manifestazione saranno quindi istituiti il divieto di transito e di fermata per qualunque tipo di veicolo, esclusi quelli di servizio, lungo tutto il percorso della Cavalcata Sarda. Nello specifico: corso Cossiga; via Asproni, nel tratto tra via IV Novembre e via Roma; via Roma, tra via Asproni e piazza d’Italia; piazza d’Italia; portici Bargone e Crispo; via Cagliari, tra piazza Castello e via Cavour; via Brigata Sassari, tra via Cavour e corso Margherita di Savoia; viale Italia, tra emiciclo Garibaldi e viale Mancini; viale Mancini, tra viale Italia e viale Berlinguer; corso Regina Margherita nel tratto dell’emiciclo Garibaldi; viale Berlinguer. Chiuse al traffico alcune vie confluenti sul percorso, tra cui alcuni tratti di via Deffenu, viale Dante, via Zanfarino, via Sanna, via Mazzini, via Bellieni, via Spano, via Cavour, piazza Castello, via Brigata Sassari e via dei Mille.

Sempre domenica, durante la Festa della Bellezza, non si potrà accedere o uscire dai parcheggi interrati dell’Emiciclo Garibaldi e di piazza Fiume, indicativamente dalle 7 alle 14. L’evento di domenica 17 maggio include anche il passaggio dei cavalli. In questo senso, fino al termine della manifestazione e del passaggio degli animali, ci saranno divieti di sosta e fermata lungo gli itinerari di andata e ritorno tra l’ippodromo e il percorso della sfilata. Il percorso di andata interesserà via Rockfeller, rotatoria via Verona, via Rizzeddu, piazza Ruju, via Deffenu e via Asproni fino all’innesto con il percorso della sfilata all’intersezione con corso Cossiga. Al ritorno invece si passerà da viale Italia, viale Mancini, viale Berlinguer, via Paoli, piazza Ruju, via Rizzeddu e via Rockfeller/via Gioscari. Durante il transito dei cavalli, le strade interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare e le intersezioni saranno presidiate dagli addetti alla sicurezza. Sono previste anche aree dedicate alla sosta dei mezzi che trasportano i cavalli in via Parigi e in via Vienna, nei pressi dell’ingresso dell’ippodromo. Prevista anche la zona pedonale e, per questo, dalle 19 di sabato e per tutta la domenica, ci sarà il divieto di transito per tutti i veicoli in via Costa, nel tratto tra via Brigata Sassari e via Manno; via Cavour, tra via Manno e via Cagliari; via Carlo Alberto, tra via Costa e l’emiciclo Garibaldi. Vietata la fermata in piazza Castello, dalle 8 di sabato e per tutta la giornata di domenica, nell’area destinata al carico e scarico merci, per permettere l’allestimento del ponte radio. Il divieto non si applica ai mezzi di servizio autorizzati.

Capitolo bus folkloristici, bus turistici e camper. Domenica, dalle 6, sarà vietata la sosta e la fermata a tutti i veicoli nell’area centrale di piazzale Segni, che sarà riservata al parcheggio degli autobus dei gruppi folkloristici. Gli stessi mezzi potranno transitare e fermarsi nei tratti chiusi al traffico di via Asproni e corso Cossiga solo per il tempo che si renderà necessario per le operazioni di carico e scarico di componenti e attrezzature. In via Madonna della Mercede sarà invece istituito il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, poiché la strada sarà riservata al parcheggio dei bus turistici. Per i camper, dalle 10 di sabato 16 maggio alle 23 di domenica 17 maggio sarà riservata un’area in piazzale Segni. In quella zona sarà vietata la fermata a tutti gli altri veicoli. Il sindaco, Giuseppe Mascia, ha poi firmato un’ordinanza che vieta, dalle ore 14 del 16 maggio alle ore 7 del 18 maggio, nell’area interessata dalla manifestazione, il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine. Nello stesso lasso di tempo sarà vietata anche la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, operatori commerciali, attività artigianali e distributori automatici.

Le attività autorizzate alla vendita o somministrazione di cibi e bevande dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori biocompostabili. Limiti infine per la diffusione musicale: durante la sfilata della Cavalcata Sarda, domenica dalle ore 8 alle 14 e comunque fino al termine della manifestazione, saranno vietati piccoli trattenimenti musicali ed emissioni sonore lungo il percorso e nelle aree limitrofe. Divieti specifici sono previsti anche per gli eventi musicali e folkloristici in piazza d’Italia nelle serate del 16 e 17 maggio, dalle 18 alle 24.

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