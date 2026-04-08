Tragica fatalità ieri notte sulla provinciale 15, la Sassari-Ittiri. Luigi Pala, 43enne sassarese ma originario di Usini, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto. La vittima si era dovuta fermare, poco dopo il bivio per Usini, perché la propria macchina era finita in panne.

Secondo una prima ricostruzione, Pala ha attraversato la carreggiata, forse per chiedere aiuto, e in quel momento è avvenuto l'impatto con il veicolo che sopraggiungeva lungo la strada. Il 43enne è stato sbalzato sull'asfalto, cadendo con violenza al suolo. Il conducente si è subito fermato chiamando i soccorsi arrivati sul posto con il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha tentato di rianimare il sassarese ma per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Sia la macchina che ha investito il 43enne che la salma della vittima sono state messe sotto sequestro in vista di ulteriori accertamenti. Luigi Pala, di professione meccanico e residente a Sassari, lavorava in una officina del capoluogo turritano. Lascia la moglie. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per accertare i fatti, ed ha disposto il sequestro dell'auto dell'investitore e della salma, sulla quale verrà eseguita l'autopsia.

Mariangela Pala e Emanuele Floris



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