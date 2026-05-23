Arrestato durante la Cavalcata Sarda. Domenica scorsa la polizia di Stato è intervenuta, poco prima delle 22, in piazza d’Armi dopo la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia di giovani. I ragazzi avevano raccontato di essere stati avvicinati e minacciati da un uomo armato di pistola che si era fatto consegnare gli orecchini che indossavano. Non è passato molto tempo prima che i poliziotti delle Volanti, che hanno ricevuto delle indicazioni anche dalla polizia locale, scovassero il sospettato poco lontano mentre consumava bevande alcoliche insieme a una donna. Gli agenti, al termine della perquisizione, non hanno trovato traccia dell’arma ma di una fune, nascosta all’altezza dell’addome, descritta dalle vittime dell’episodio. Secondo le testimonianze di questi ultimi la pistola sarebbe stata estratta dagli indumenti intimi, puntata all’altezza della pancia dei due che hanno detto di aver sentito pure mentre veniva armata.

Riconosciuto con sicurezza l’uomo dai giovani, l’indagato, pluripregiudicato, è stato fermato e condotto nel carcere di Bancali con l’accusa di rapina aggravata.

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