Intervento di soccorso sull’isola dell’Asinara dove è intervenuta la Guardia costiera per il trasporto di emergenza al porto di Stintino.

È successo questa mattina, quando una giovane di 31 anni è caduta rovinosamente dalla bicicletta riportando un trauma. Sul posto un battello veloce GC B-160 che ha raggiunto l’ormeggio di Cala d’Oliva, dove il personale sanitario, una volta sbarcato, ha raggiunto la paziente nei pressi di Cala Sabina.

La donna è stata successivamente imbarcata sulla unità di soccorso della Guardia Costiera e trasferita nel porto di Stintino. Ad attenderla un’ambulanza del servizio 118 che ha provveduto al successivo trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassari. Dal 1° giugno sarà operativo il presidio medico presso l’Asinara, istituito nell’ambito del protocollo d’intesa promosso dalla Capitaneria di porto di Porto Torres e sottoscritto da Asl Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria delle coste della Sardegna, Parco Nazionale dell’Asinara e Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM).

L’iniziativa è finalizzata a garantire un primo intervento sanitario in favore delle persone presenti o in transito sull’isola, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

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