Rimosse le 15 casette degli orti urbani in via Paganini a Sassari. Ieri sera la ditta incaricata dal Comune ha provveduto a togliere le piccole costruzioni, misura resa necessaria dai diversi episodi di vandalismo accaduti nei due anni di esistenza dell’esperimento promosso dalla precedente giunta Campus. Incendi, attrezzature rubate, casette usate come ricoveri: sono tanti gli episodi che hanno costretto alla fine l’attuale amministrazione comunale ad alzare bandiera bianca facendo scorrere i titoli di coda su un progetto costato 254mila euro. E che avrebbe dovuto promuovere la coltivazione degli orti, con pomodori, zucchine e altri ortaggi, nei 50mq di verde.

Ora resta la distesa di erba precedente, in attesa di ricevere un’altra destinazione d’uso, dai parcheggi a un giardino o a un campo giochi.

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