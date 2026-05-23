La 24ª edizione di Sennori Estate -Giochi senza quartiere è alle porte. La manifestazione, nata a Sennori nel 1993, sospesa nel 2013 e ripresa nel 2024, è patrocinata dal Comune, attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili, ed è organizzata dalla Pro Loco, Santa Lucia Calcio Sennori, Pallacanestro Sennori, The Hole Climbing Sennori e Associazione Esplorati. È una manifestazione ricreativa, sportiva e inclusiva che coinvolge partecipanti di tutte le età (minino 5 anni) e che nelle precedenti edizioni ha visto una presenza appassionata di spettatori. I partecipanti sono organizzati in squadre, ciascuna composta da 18 elementi (di entrambi i sessi), che si affrontano nelle varie discipline sportive e giochi. Possono partecipare a Sennori Estate i residenti dei comuni che fanno parte della rete metropolitana (Sennori, Sorso, Sassari, Valledoria, Stintino, Porto Torres, Castelsardo e Alghero). Dal 1° all’8 giugno sarà possibile ritirare i moduli per l’iscrizione delle squadre alla manifestazione. I moduli saranno disponibili all’Ufficio protocollo del Comune di Sennori (orari uffici comunali) e presso la palestra The Hole Climbing Sennori, in via Friuli 4, a Sennori nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 21.30; il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20. Le iscrizioni dovranno essere fatte dal capitano della squadra dal 9 al 20 giugno. I giochi di Sennori Estate -Giochi senza quartiere si svolgeranno a luglio: il 18 ci sarà la Caccia al tesoro itinerante, mentre dal 23 al 26 luglio la manifestazione si svolgerà al campo sportivo Pedru Marzeddu. «Ringrazio tutte le associazioni che stanno contribuendo alla realizzazione di questo grande evento. Speriamo in una grande partecipazione. Sennori Estate quest'anno presenterà tante belle novità per garantire il massimo divertimento per tutti i partecipanti e gli spettatori», dichiara l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.

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