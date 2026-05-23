Lunedì 25 maggio la sede dell’Ente parco nazionale dell’Asinara, a Porto Torres, ospiterà la conferenza di apertura dell’Ecst Network Meeting 2026, l’appuntamento internazionale dedicato al turismo sostenibile promosso dalla rete Europarc, che riunisce rappresentanti istituzionali, aree protette, governi europei ed esperti del settore per riflettere sul rapporto tra turismo, natura e comunità locali.

Ad aprire i lavori, alle 17.45, saranno il presidente del Parco Nazionale dell’Asinara Gianluca Mureddu e il direttore Vittorio Gazale. Tra gli interventi istituzionali sono previsti quelli degli assessori della Regione Sardegna Rosanna Laconi, assessora della difesa dell’ambiente, e Alma Desiré Manca, Assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, del Sindaco della città metropolitana Giuseppe Mascia, del Prefetto di Sassari Grazia La Fauci, Maria Lombardi e Federico Canoppia Ministero dell’Ambiente.

Interverranno anche i sindaci dei Comuni dell’Area vasta di Porto Torres, Stintino, Castelsardo, e Sorso, Massimo Mulas, Rita Limbania Vallebella, Maria Lucia Tirotto, Fabrizio Demelas.

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