A Pattada, nel 2021, un 78enne avrebbe morso 19 volte il fratello, di 75 anni, nel corso di un violento alterco, provocato dal fatto che il minore stava prendendo le albicocche del parente più anziano. Ieri in tribunale a Sassari si è tenuta la discussione sull’episodio dove entrambi sono imputati per lesioni perché anche il 75enne, secondo le accuse, avrebbe colpito l’avversario con un calcio sui testicoli e un colpo di cacciavite sul mento causandogli 7 giorni di cure. Ma ad avere la peggio è stato, a leggere il referto, il più giovane a cui, in ospedale, avevano dato invece 40 giorni. «Causa anche dei 33 colpi di cacciavite subiti su braccio e petto», ha sostenuto Sabina Useli, l’avvocata che assiste l’uomo. Il quale sarebbe esperto di taekwondo, come ricordato da Giampaolo Campus, avvocato del 78enne, che ha ridimensionato le responsabilità del suo assistito tra l’altro attribuendo all’altro fratello il possesso del cacciavite.

Il pm Angelo Beccu ha sollecitato per il familiare più grande una pena di un anno e 6 mesi e per l’altro di 9 mesi. La giudice Sara Pelicci ha rinviato a giugno per repliche e sentenza.

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