Sassari Bandiera Blu anche per il 2026. A confermare l'importante premio internazionale dedicato alle località turistiche balneari, gestite secondo specifici criteri di sostenibilità, è stata la Fee, Foundation for Environmental Education - fondazione per l'Educazione ambientale. Tre le Bandiere Blu assegnate per le spiagge di Platamona rotonda, Porto Ferro e Porto Palmas, premiate per una stagione che, per quanto riguarda quest’anno, avrà inizio il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto.

Il Comune, per chiudere l’iter di candidatura, ha elaborato e trasmesso il proprio Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), in linea con il percorso richiesto ai Comuni che partecipano al programma Bandiera Blu. Nel documento si precisano gli interventi da attuare e monitorare nel triennio 2025-2027, con lo scopo di rafforzare e implementare le politiche locali di sostenibilità ambientale, sociale e gestionale. Cinque i macro-obiettivi strategici individuati: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra; Vita sott’acqua; Lotta contro il Cambiamento climatico. I funzionari della Fee potranno ispezionare gli arenili, per controllare la conformità ai criteri richiesti e, per questa ragione, la conferma annuale del riconoscimento non è mai automatica.

Nei criteri richiesti per il “marchio” Bandiera Blu vi è la qualità delle acque di balneazione, riconosciuta con l’“eccellenza” sulla base di campionamenti e analisi effettuati in maniera regolare nelle ultime quattro stagioni balneari. Vagliati poi la depurazione delle acque reflue, la corretta gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la qualità urbana e i servizi presenti sulle spiagge, come il salvamento a mare, la delimitazione delle acque sicure, la pulizia del litorale e la presenza di servizi igienici. Focus pure sull’educazione ambientale, da promuovere durante tutto l’anno sia per i residenti sia per i turisti. In questo senso è in programma l’istituzione di un “Punto Blu” nel centro di Educazione ambientale (Ceas) Lago Baratz, che coordinerà le attività didattiche nelle spiagge Bandiera Blu 2026. Tra i requisiti figurano infine la pubblicazione dei dati relativi alla qualità delle acque di balneazione e la disponibilità di informazioni sui servizi turistici e sanitari.

La prima Bandiera Blu di Sassari è stata assegnata nel 2016 alla spiaggia di Porto Ferro. Dal 2017 il riconoscimento è stato esteso anche a Porto Palmas, mentre nel 2021 si è aggiunta Platamona.

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