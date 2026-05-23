Un gesto semplice, ma tutt’altro che scontato, ha attirato l’attenzione degli operatori dell’ufficio postale di via Enrico Costa, ad Alghero. Una donna, entrando nell’ufficio, ha notato 500 euro rimasti nello sportello del bancomat esterno: poco prima un anziano cliente li aveva prelevati ma, probabilmente per una distrazione, era entrato senza ritirarli.

La donna, 39 anni di origini brasiliane, ha raccolto il denaro e lo ha immediatamente consegnato agli operatori delle Poste. Attraverso le telecamere interne, il personale è riuscito in pochi minuti a risalire all’uomo, che si trovava ancora all’interno dell’ufficio, restituendogli l’intera somma. L’episodio ha colpito particolarmente i presenti, non solo per il lieto fine ma anche perché, come hanno sottolineato alcuni operatori, un gesto di questo tipo oggi viene percepito sempre meno come qualcosa di scontato.

Una storia di onestà quotidiana che, nel piccolo, ha lasciato il segno. Di sicuro il pensionato ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché stava rischiando di tornare a casa senza soldi.

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