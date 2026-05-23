Porto Torres, unanimità del consiglio all'Unione dei ComuniApprovati lo schema di delibera e l'atto di costituzione del nuovo organismo
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Via libera dal Consiglio Comunale di Porto Torres all’adesione all’Unione del Comuni del Nord Ovest. L’assemblea civica, presieduta da Franco Satta, ha approvato all'unanimità dei presenti, lo schema di delibera e l'atto di costituzione del nuovo organismo.
Un passaggio necessario e strategico per assicurare ai comuni dell'ex Rete Metropolitana di Sassari - Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Valledoria, Stintino e Sassari - la continuità tecnica e amministrativa per la gestione dei fondi già assegnati, dei progetti avviati e la partecipazione ai nuovi bandi regionali per lo sviluppo dei territori.
Con la nascita dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest, si apre dunque una nuova fase di progettazione condivisa, nella quale Porto Torres intende continuare a svolgere un ruolo da protagonista, contribuendo in modo attivo alla costruzione di un territorio più competitivo, attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche e strutture efficienti per la città. Il segretario comunale ha illustrato la composizione interna dell’organismo, di cui fa parte il primo cittadino.