Platamona, abitazione in fiamme: dieci persone evacuate, intervengono i vigili del fuocoL’allarme in via la Torre, sul posto anche carabinieri e 118
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Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri a Platamona per un incendio divampato in un’abitazione in via la Torre.
La struttura, in legno, è stata avvolta dalle fiamme e parzialmente distrutta.
La prontezza delle operazioni di spegnimento ha consentito di circoscrivere il rogo ed evitare la propagazione alla abitazioni vicine. Durante l’intervento dei vigili del fuoco una decina di persone è stata allontanata dalle abitazioni a scopo precauzionale.
Non si segnalano feriti. Sul posto anche carabinieri e 118.
(Unioneonline)