Un seminario dedicato agli incentivi per le imprese, a partire da Iperammortamento, Nuova Sabatini e Credito d’imposta Zes Unica, e alla tax cooperative compliance, tutto alla luce delle ultime novità normative e del mercato.

Villa Mimosa a Sassari, sede di Confindustria Centro Nord Sardegna, ha ospitato un’intera mattinata di approfondimento, in presenza e in remoto.

Esperti e tecnici hanno analizzato gli strumenti attualmente a disposizione delle aziende, come fiscalità e governance, leve strategiche per la competitività delle imprese.

Achille Carlini, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, ha spiegato: «Fare impresa nel Meridione e in particolare nella nostra Isola presenta gap infrastrutturali che altre regioni non conoscono. Ed è fortemente legata alla possibilità di accedere ad aiuti sotto forma di incentivi agli investimenti e alla crescita. Senza questi, molte iniziative imprenditoriali non potrebbero neanche nascere. Diventa allora imprescindibile una corretta conoscenza delle soluzioni a disposizione delle aziende ma anche una corretta gestione e pianificazione degli incentivi. Sono anche presidente del Confidi regionale di Confindustria, con circa tremila soci, e conosco le criticità che derivano da una non corretta gestione degli strumenti agevolativi, se non sufficientemente programmati, pianificati e gestiti».

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione degli Industriali in collaborazione con lo Studio Petrangeli & Associati.

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