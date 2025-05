2 anni e 8 mesi. È la pena sollecitata, stamattina in tribunale a Sassari, dalla pm Maria Paola Asara contro un 71enne dell’hinterland imputato per violenza sessuale. Secondo le accuse l’uomo, due anni fa, avrebbe in un esercizio commerciale palpato i seni e il fondoschiena di una compaesana, abbracciandola da dietro, e oltretutto compiendo l’azione davanti al figlio minore della donna e al titolare dell’attività.

Questa ha poi proceduto alla denuncia dell’anziano e si è arrivati al procedimento di oggi, in sede di abbreviato, davanti al gup Gian Paolo Piana.

Sull’istanza avanzata dal pubblico ministero, che include anche una misura per la pericolosità sociale, si è trovato concorde l’avvocato della parte civile, Gianluca Nonnis, che ha chiesto un risarcimento mentre il legale difensore dell’uomo, Anna Maria Santoru, ha sostenuto l’innocenza del suo assistito. Il giudice ha rinviato a luglio per repliche e sentenza.

