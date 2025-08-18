Dopo il rinvio per motivi tecnici, l’Atrio Metropoli della basilica di San Gavino, a Porto Torres si prepara ad ospitare il concerto dei Bertas, la band sassarese composta da Mario Chessa (pianoforte, tastiere e voce), Enzo Paba (chitarre e voce), Marco Piras (chitarre).

Saliranno sul palco martedì 19 agosto alle 21.30, accompagnati da un gruppo di amici musicisti, come loro stessi amano definirli, Franco Castia (vocalist), Giuseppe Gadau (basso e voce), (Fabrizio Loriga) batteria e percussioni, Maria Rosaria Soro (vocalist), Enrica Virdis (vocalist).

Il concerto celebrativo dal titolo "Bertas-60 anni di Musica", si inserisce nel ricco cartellone della manifestazione concertistica Musica&Natura, giunta alla sua XX edizione, organizzata dall’associazione Musicando Insieme con il contributo del Comune di Porto Torres.

In scaletta il meglio dei Bertas, un viaggio musicale che ripercorre sessant’anni di carriera, dagli esordi nel 1965 fino ai successi più recenti. Pionieri del beat in Sardegna, spazieranno dalla tradizione melodica al genere hip hop, dalla canzone d’autore alla sperimentazione elettronica, secondo lo stile versatile della band che vanta oltre mezzo secolo di attività ininterrotta.

