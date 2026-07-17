Sassari, pistola in pugno rapina il market: «Datemi i soldi o vi sparo». Poi si scusa prima di scappareIl colpo al Carrefour Express di via degli Astronauti
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Rapina a mano armata questo pomeriggio nel market Carrefour Express di via degli Astronauti a Sassari.
Un uomo ha fatto irruzione intorno alle 14,30 e, sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare l’incasso da uno dei tre dipendenti presenti a quell’ora.
«Datemi i soldi o sparo», ha detto con accento locale. Dopo aver prelevato il denaro il rapinatore si è allontanato e quando era sull’uscio avrebbe detto «scusate», prima di darsi alla fuga.
Il bottino deve ancora essere quantificato ma, stando a quanto trapela, in cassa c’erano anche i soldi di ieri.
Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti della questura di Sassari che per l’individuazione del malvivente potranno avvalersi delle immagini di numerose telecamere, interne ed esterne.