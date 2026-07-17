Rapina a mano armata questo pomeriggio nel market Carrefour Express di via degli Astronauti a Sassari.

Un uomo ha fatto irruzione intorno alle 14,30 e, sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare l’incasso da uno dei tre dipendenti presenti a quell’ora.

«Datemi i soldi o sparo», ha detto con accento locale. Dopo aver prelevato il denaro il rapinatore si è allontanato e quando era sull’uscio avrebbe detto «scusate», prima di darsi alla fuga.

La polizia davanti al market rapinato (Foto: Floris)

Il bottino deve ancora essere quantificato ma, stando a quanto trapela, in cassa c’erano anche i soldi di ieri.

Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti della questura di Sassari che per l’individuazione del malvivente potranno avvalersi delle immagini di numerose telecamere, interne ed esterne.

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