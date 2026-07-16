La presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois, dopo l’assemblea sulla vertenza Chimica verde, convocata ieri pomeriggio dal sindacato Cgil Sassari nello stabilimento industriale di Porto Torres, ribadisce la necessità di un coinvolgimento sinergico di tutte le forze in campo. «Il rilancio della chimica verde richiede un’azione unitaria e il rispetto degli impegni assunti».

L’incontro si è tenuto all’esterno dei locali della sala mensa per mancata autorizzazione di Eni che ha negato l’accesso ai lavoratori indiretti. Da qui l’interrogazione parlamentare del deputato Silvio Lai indirizzata ai ministri del Lavoro e delle Imprese sul rispetto delle attività sindacali dei lavoratori. Intanto è partita la diffida legale via Pec da parte del sindacato Cgil regionale e territorianei confronti della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per inadempienza dell’obbligo di legge sulla convocazione della cabina di regia.

«Abbiamo ribadito, anche a nome del Tavolo Istituzioni-Parti Sociali del Nordovest, l’importanza di un’azione unitaria per raggiungere un obiettivo condiviso, nel pieno rispetto delle specificità e del ruolo di ciascun soggetto coinvolto. Il documento unitario con cui, nel marzo 2025, abbiamo chiesto la convocazione della Cabina di regia è stato il primo atto pubblico che ho sottoscritto da presidente del Consorzio», ha aggiunto Fois. «È un impegno che continuiamo a portare avanti con convinzione. Questo territorio ha bisogno che gli impegni assunti vengano finalmente rispettati. Siamo convinti - conclude la presidente del Cipss - che il polo industriale di Porto Torres possa ancora rappresentare il fulcro della transizione industriale del Nord Sardegna. Per questo riteniamo necessario aggiornare il Protocollo della Chimica Verde alla luce del tempo trascorso: in un contesto produttivo che evolve con estrema rapidità, quindici anni rappresentano un cambiamento profondo. È il momento di adeguare strumenti e strategie alle sfide di oggi, senza perdere di vista l’obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio».

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