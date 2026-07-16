Tre mesi fa, ad aprile, era stato fermato all’aeroporto di Alghero con in corpo quasi un chilo di droga. L’uomo, un nigeriano di 42 anni, senza precedenti, aveva ingerito 67 ovuli, 36 di cocaina e 31 di eroina per un peso, rispettivamente, di 584 grammi e 350. Il viaggio da corriere della droga, adottando una modalità molto rischiosa per la propria incolumità, era terminato prima del tempo con l’arresto delle forze dell’ordine.

Oggi, in tribunale a Sassari, il gup Gian Paolo Piana ha accolto il patteggiamento concordato dal pm Damiano Rossi e dall’avvocato della difesa, Giuseppe Onorato, per una pena di tre anni e 12mila euro di multa.

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