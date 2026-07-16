Forza Italia torna all'attacco sulle condizioni delle strade cittadine e accusa l'Amministrazione comunale di non aver dato seguito agli interventi annunciati a inizio anno. I consiglieri comunali Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini ricordano come il 7 gennaio fosse stata presentata la programmazione dei nuovi asfalti su 22 strade, con l'avvio dei lavori previsto nei primi mesi del 2026. Secondo gli esponenti azzurri, a distanza di oltre sei mesi gli interventi non sarebbero ancora partiti, mentre la viabilità cittadina continua a presentare numerose criticità. Nel mirino finiscono buche, avvallamenti, dissesti del manto stradale e tratti privi di asfalto che, sostengono, mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti e compromettono il decoro urbano. <Non sono più sufficienti gli annunci e le promesse. È il momento di passare dalle parole ai fatti e di avviare concretamente gli interventi più volte annunciati>, si legge nella nota degli azzurri. Il gruppo consiliare assicura infine che continuerà a vigilare sull'attuazione delle opere pubbliche e sugli altri procedimenti che, a suo giudizio, risultano ancora fermi o in ritardo.

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