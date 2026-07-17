Colonnine in tilt in tutti i punti di ricarica della città, tre postazioni “Fast” dislocate in diverse zone di Porto Torres e attualmente non funzionanti.

A protestare sono gli automobilisti proprietari di auto elettriche costretti a fermarsi perché impossibilitati ad alimentare i propri mezzi. «Le colonnine di ricarica rapida per le auto elettriche (Enel On Your Way), in città sono perennemente fuori uso. Non parliamo di un guasto temporaneo, ma di un disservizio cronico». A parlare è Riccardo Ternullo che, al pari di altri cittadini denuncia quella che ritiene «una situazione insostenibile e imbarazzante, soprattutto ora che siamo in piena stagione turistica». I dispositivi presenti nei parcheggi di Balai sono fuori uso dal mese di gennaio. «Io stesso ho inviato la prima segnalazione ufficiale a febbraio, ma era già ferma da tempo e da allora non è mai stata sistemata, o meglio viene sistemata e dopo due giorni è di nuovo off», sottolinea Ternullo.

La colonnina posizionata a in viale delle Vigne, all’altezza del supermercato Conad, è completamente spenta, ormai da diversi mesi, mentre quella di via Libio ha tutte le postazioni non funzionanti e con le spie spente. «In pratica, il cento per cento del servizio rapido è azzerato. Rimane attiva solo qualche colonnina lenta da 22 kW, ma - precisa Ternullo- la maggior parte delle auto assorbe al massimo 11 kW in corrente alternata e questo significa dover lasciare la macchina ferma per ore, un disagio che residenti e turisti non possono permettersi».

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