Nuovo Consiglio di Amministrazione per Assonautica Centro Nord Sardegna. Il neo eletto presidente, Gianni Sale, succede a Giovanni Conoci, attuale vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari.

Nel delineare le linee programmatiche del suo mandato, il presidente Sale ha voluto tracciare una rotta chiara che punta con decisione sull’integrazione e sulla valorizzazione complessiva del territorio: "Vogliamo continuare a costruire una rete solida e strutturata che utilizzi i nostri porti non solo come semplici approdi, ma come vere e proprie piattaforme di collegamento capaci di indirizzare i flussi di visitatori e investimenti verso l'immenso patrimonio culturale, enogastronomico e produttivo delle aree interne della nostra provincia. In un percorso rafforzato nell’ultimo quinquennio.”

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Riccardo Testoni e Gian Battista Manduco (per le associazioni datoriali che rappresentano la Camera di Commercio di Sassari), insieme ai rappresentanti dei consorzi industriali che fanno il loro ingresso strategico nel direttivo: Simona Fois, per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS), e Livio Fideli, in rappresentanza del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES).

L'ingresso dei consorzi industriali ridefinisce la programmazione economica del territorio, creando un ponte diretto tra le attività costiere e la pianificazione industriale. Nella zona della Gallura si intende consolidare un comparto già forte e maturo, facendo leva sulla storicità e sulla forza lavoro qualificata delle imprese locali. Contemporaneamente, la presenza del CIPSS apre prospettive inedite per l’area di Porto Torres: grazie alla disponibilità di ampi spazi retroportuali e affacci sul mare, si punta a intercettare i flussi legati alla nautica da diporto di grosso cabotaggio, posizionando il Nord Sardegna come hub nevralgico per l'accoglienza e la manutenzione di grandi imbarcazioni.

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