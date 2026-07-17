Brutta sorpresa per un turista bergamasco che questa mattina ha deciso di parcheggiare la propria auto direttamente sull'arenile, nei pressi della spiaggia di Cuguttu, ad Alghero.

L'uomo è stato sorpreso durante i controlli della polizia locale e sanzionato con una multa da 200 euro. Gli agenti, coordinati dal comandante Salvatore Masala, sono intervenuti accertando la violazione e contestando al conducente l'infrazione prevista dall'articolo 25 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta il transito e la sosta dei veicoli sugli arenili. La sanzione amministrativa è stata quindi elevata sul posto. L'episodio si inserisce nell'ambito dell'attività di vigilanza intensificata dalla polizia locale lungo il litorale algherese durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla tutela delle spiagge e al rispetto delle norme a salvaguardia dell'ambiente costiero. Negli ultimi mesi il comando ha già effettuato numerosi interventi per contrastare comportamenti illeciti e garantire il decoro delle aree balneari.

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