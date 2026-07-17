Ancora disagi nei collegamenti marittimi tra Genova e Porto Torres. Il traghetto Excelsior della compagnia Gnv, che dal porto ligure doveva partire ieri sera alle 19, giovedì 16 luglio, ha mollato gli ormeggi all’una e mezzo circa della notte, un’attesa infinita per i circa 1.500 passeggeri fermi in banchina. In porto lunghe file di auto e mezzi pesanti, con proteste per il grave disservizio. La Guardia costiera avrebbe comunicato le ragioni del ritardo della partenza, dopo essere salita a bordo per una ispezione. All'origine ci sarebbero problemi tecnici legati ad un guasto ai motori. Cause ancora da accertare. L'arrivo nel porto di Porto Torres è previsto questa mattina intorno alle 11.30, un ritardo di circa 4 ore. Il 19 giugno scorso un incendio alla sala macchine della Gnv Azzurra aveva messo fuori usdue motori e il traghetto, al largo della Corsica, è stato trainato fino allo scalo turritano, con gravi disagi per i passeggeri costretti a viaggiare senza aria condizionata. Un viaggio da incubo che sembra ripetersi ancora una volta.

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