Due giornate di sciopero per i dipendenti dell’Aou di Sassari. La mobilitazione sarà l’8 e il 9 ottobre 2026 e potrebbe portare anche a una manifestazione davanti all’assessorato alla Sanità a Cagliari. A motivare la protesta, che arriva dopo quella di fine maggio, riferiscono le 13 sigle sindacali che l’appoggiano, sono le note criticità relative all’Azienda, dal sovraffollamento al mancato pagamento dei premi di risultato dei lavoratori. Tra le diverse mancanze contestate anche la non apertura delle procedure per le stabilizzazioni e assunzioni del personale, o la non erogazione dei Differenziali economici di professionalità 2024, e la produttività del 2025. Come scritto i macro-problemi sono poi il sovraffollamento delle strutture e lo stress degli operatori costretti a turni massacranti. A proclamare lo sciopero, comunicato alle istituzioni, dalla prefettura di Sassari alla presidente della Regione, Alessandra Todde, sono i sindacati Fp Cigl, Cisl Fp, Uil Fp, Fials, Rsu Aou, Fp Cgil Medici, Uil Fp Medici, Cimo Fesmed, Anaoo Assomed, Aaroi Emac, Fvm Smi, Cimo, Fassid.

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