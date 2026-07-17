Un uomo di 87 anni è morto annegato durante una nuotata nelle acque delle spiaggia La Speranza nel comune di Villanova Monteleone. È avvenuto questa mattina.

L'anziano stava facendo il bagno a pochi metri dalla battigia, quando, probabilmente per un malore, si è trovato in difficoltà e non è riuscito a tornare indietro.

Sul posto è intervenuto il personale medico dell'elisoccorso Areus per rianimarlo ma non c'è stato niente da fare.

© Riproduzione riservata