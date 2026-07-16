L'Amministrazione comunale di Alghero compie un passo decisivo verso l'acquisizione del canile di Pala Pirastru. Con la variazione di bilancio approvata dalla Giunta, una quota dell'avanzo di amministrazione destinata agli investimenti finanzierà l'operazione di acquisto della struttura, attualmente di proprietà dell'Associazione Primavera. L'iter, avviato nel dicembre 2025, è arrivato alla fase conclusiva dopo le verifiche tecniche, urbanistiche e finanziarie. La perizia effettuata lo scorso giugno ha fissato il valore dell'intero compendio, esteso su circa 17 ettari a Santa Maria La Palma, in 803.658 euro, ai quali si aggiungeranno le imposte necessarie per il trasferimento della proprietà. <Fin dall'inizio abbiamo manifestato la volontà di acquisire l'intero compendio, ma era nostro dovere tutelare l'interesse pubblico e verificare ogni aspetto con la necessaria prudenza>, afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. <L'acquisizione consentirà al Comune di programmare in modo stabile un servizio essenziale, garantendo continuità, efficienza e sicurezza nella gestione>. L'istruttoria ha riguardato anche la sostenibilità economica dell'operazione, con la possibilità di articolare il pagamento fino a tre annualità, oltre alla valutazione dei fabbisogni del servizio. Il canile ospita il servizio pubblico di ricovero, custodia e cura dei cani randagi e d'affezione per conto del Comune. L'acquisto della struttura è un tema molto sentito ad Alghero: a sostegno dell'iniziativa sono state raccolte oltre 8.000 firme, mentre nel territorio comunale risultano registrati più di 10.000 animali d'affezione.

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