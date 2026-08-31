Sassari, investita mentre attraversa la strada: muore in ospedale, aperta un’inchiestaVittima è l’83enne Giannangela Merella. L’incidente nella mattinata di ieri, inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita
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È morta Giannangela Merella, l'83enne investita ieri mattina a Sassari, all'incrocio tra via Amendola e via don Minzoni.
La donna era stata colpita, mentre attraversava la strada, da un'autovettura guidata da una giovane.
Violento l'impatto con l'asfalto da parte dell'anziana subito ricoverata in codice rosso in ospedale al Santissima Annunziata. Dopo una prima tac la signora aveva avuto un arresto cardiaco mentre andava in sala operatoria ed era stata ricoverata in Rianimazione.
Ieri sera, intorno alle 23, la morte a causa delle ferite riportate.
La salma della 83enne si trova adesso nel complesso del Rizzeddu e sulla vicenda la procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, pm Paolo Piras.