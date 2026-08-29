Due appuntamenti gratuiti per il 9° Festival delle Bellezze, che valorizza con la musica il patrimonio archeologico, paesaggistico e monumentale del Nord Sardegna.

Domenica evento speciale alle 21, nella Cappella estiva di Platamona: si terrà il concerto "Canti di fine agosto", con l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca "Città di Sassari", come sempre diretti dal maestro Vincenzo Cossu, e con Carlo Morittu e Gabriel Nactarie Pavaloaia al pianoforte. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale attraverso le composizioni di Hans Zimmer, John Williams, Giancarlo Russo, Leonard Cohen, Wolfgang Amadeus Mozart, Tazenda e Ben E. King. Anche questo appuntamento sarà a ingresso libero.

A Cargeghe, mercoledì 2 settembre, alle 21.30, sul sagrato della chiesa di Santa Croce, preziosa testimonianza dell'architettura religiosa del Seicento, ritorna un grande amico del Festival: Moses Concas, armonicista, beatboxer e performer di fama internazionale, capace di fondere sonorità tradizionali sarde, musica elettronica e influenze contemporanee. Concas sarà protagonista a Cargeghe di un nuovo appuntamento dell'Aici andat sa vida tour.

La serata sarà aperta dall'Insieme Vocale Nova Euphonia, diretto dal maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico della rassegna. Saranno proposti celebri brani del repertorio pop internazionale e italiano e della tradizione sarda. Interverranno anche la cantante Miriana Deriu e il chitarrista Giovanni Ruiu.

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