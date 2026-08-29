La tragedia
29 agosto 2026 alle 18:52
Sassari, giornalista muore fuori dallo stadio Vanni SannaPurtroppo inutili i tentativi di rianimazione durati oltre mezz’ora
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Muore a Sassari un giornalista marchigiano. L'uomo ha perso la vita all'esterno dello stadio Vanni Sanna per un malore poco prima della partita Torres-Sambenedettese.
Il personale sanitario ha provato a rianimarlo a lungo, oltre mezz'ora, purtroppo senza successo.
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