Sfilano le maschere sarde, un percorso di arte, tradizione e cultura sul Lungomare di Porto Torres, gruppi in costume che tra performance e acrobazie coinvolgono il numeroso pubblico presente. Il corteo partito davanti alle spiagge delle Acque Dolci attraversa la strada tra due ali di folla. L’evento “Maschara” è organizzato dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio del Comune, della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo e della Fondazione Sardegna. Un appuntamento con la tradizione e i suoni più suggestivi dell'Isola,accolto con entusiasmo dal pubblico. La sfilata è stata aperta dalle Launeddas di Escalaplano, Guasila e Dolianova, seguiti dai Gigantes di Sennori, i Tintinnatos di Siniscola, i Tumbarinos di Gavoi, Sos Colongianos di Austis, i Sonaggios di Ortueri, S’Intibitu di Ardauli, Sa Cumpangianas de Is Molentis, Sos Traigolzos di Sindia, Janas di Maist’e di Gergei. Il corteo, con soste lungo il percorso, dopo aver attraversato il Lungomare raggiungerà il Corso Vittorio Emanuele, angolo Via Adelasia.I singoli gruppi esibiscono i loro costumi, dando vita ad un vero e proprio spettacolo che, in alcuni casi, con balli e giochi tra la folla, un momento di divertimento e cultura che, ogni anno, fa registrare un notevole successo di presenze, con partecipanti che arrivano dai paesi limitrofi.

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