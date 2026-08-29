Panorami marini e un’atmosfera intima e suggestiva davanti alla baia di Balai con terrazza vista mare, e il matrimonio appare come una poesia che incontra una storia d’amore. Julia e Leonardo arrivano da Metzingen, in Germania, ma per il giorno più importante della loro vita hanno scelto di sposarsi all'aperto, non con rito civile ma religioso, a due passi dalla chiesetta di San Gavino a Mare.

La coppia di sposi tedeschi, rimasta profondamente affascinata dalle bellezze del Golfo dell’Asinara, ha deciso di pronunciare il proprio “sì” in uno degli scenari più suggestivi di Porto Torres, sotto l’antico luogo di culto con il mare e la bellezza della costa a fare da cornice a una giornata incantevole.

A celebrare la cerimonia, monsignor Salvatore Masia, il parroco della basilica di San Gavino, che ha augurato agli sposi una lunga vita di felicità. Ancora una volta la costa di Porto Torres diventa location preferita dagli stranieri per celebrare le loro nozze all’aperto, lontano dal rigore classico delle grandi città. Una tendenza che si conferma anche nel 2026, dove in tanti hanno scelto le aree all’aperto, dagli spazi davanti alla Rocca Manna e albBelvedere di Balai.

La scelta degli sposi racconta un amore che va oltre i confini geografici e che ha trovato a Porto Torres il luogo ideale per celebrare un momento unico. L’evento è stato organizzato in pochi mesi grazie al lavoro e di Francesca Parodi, organizzatrice di eventi. Portotorrese di origine, Francesca ha iniziato la sua carriera professionale a Roma, e successivamente si è trasferita ad Amsterdam, dove vive attualmente, continuando a sviluppare la propria attività e mettendo la sua esperienza al servizio di coppie provenienti dall’estero. Ora il suo obiettivo e promuovere il territorio di Porto Torres come luogo ideale dove si uniscono romanticismo e splendidi paesaggi. La coppia di tedeschi aveva espresso la volontà di volersi sposare nell’Isola e in pochi mesi è stato possibile trasformare il loro desiderio. Il Golfo dell’Asinara, con la sua luce, il mare e i suoi paesaggi, ha conquistato i due sposi di Metzingen, così come sempre più coppie straniere scelgono la costa del Nord Ovest non soltanto per la bellezza delle sue spiagge, ma anche per la sua autenticità, la storia, le tradizioni.

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