Si è svolta venerdì nei locali del nuovo Auditorium comunale di via Manzoni a Thiesi, la presentazione della nuova edizione rivisitata del volume "Tunigas, bestimentas e galania". Uno straordinario lavoro di ricerca e documentazione sull'abbigliamento tradizionale thiesino, che rappresenta il decimo pezzo della collana de "Sos Siddados" portata avanti dalla Proloco di Thiesi.

Una iniziativa promossa dalla Proloco per l'impagabile e preziosa attività di custodia e valorizzazione della cultura del paese. Durante la serata si è affrontato il tema sugli aspetti dell’abbigliamento tral’Ottocento e il Novecento a cura di Giovanni Maria Demartis. Da questa consapevolezza sono partiti gli autori del volume "Tunigas, bestimentas e Galania" pubblicato di recente a cura dalla Pro Loco, attraverso il grafico-tipografo Gavino Pinna, con il patrocinio del Comune di Thiesi e dell’industria casearia Fratelli Pinna.

Il testo è il seguito ideale dell’omonima mostra che si è tenuta nel 2005 presso l’antica casa Garau-Grondona di Thiesi, in cui sono stati esposti in due sezioni i capi di abbigliamento locale della gente comune e quelli non tradizionali di alcune famiglie, che rispecchiavano le mode nazionali ed europee dell’epoca. Il volume, che da quella fortunata esposizione ha preso le mosse, si è concentrato solo sulla prima sezione, quella sul vestiario e sugli accessori della tradizione popolare, riservandosi – in una eventuale seconda edizione – di trattare la parte relativa a quello signorile.

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