Il Comune di Castelsardo ha aperto al pubblico la scala esterna che collega piazza Nuova ai parcheggi di via Colombo. Durante una cerimonia andata in scena ieri mattina l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha inaugurato la struttura che per 14 anni era rimasto bloccato per una serie di vicissitudini burocratiche e di un contenzioso.

La prima parte del progetto, cioè la realizzazione della piazza che da anni è diventata il palcoscenico indiscusso di eventi e concerti epici sotto alla rocca dei Doria, era stata inaugurata nel 2012. Poi arrivarono una serie di problemi, tra i quali un contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori, che avevano rallentato la realizzazione del mega progetto. Nel 2018 il Comune aveva inserito l’opera tra quelle finanziate dalla programmazione territoriale dell’ex rete metropolitana stanziando 900mila euro. Prima ancora, altre centinaia di migliaia di euro vennero utilizzati per risolvere altre criticità nei parcheggi sottostanti e ai locali di quello che diventerà il teatro. Con l’inaugurazione della scala l’amministrazione Tirotto si avvia verso la conclusione del progetto complessivo. «Dopo diverse vicissitudini legate alla realizzazione di questa complessa opera pubblica – spiega la sindaca Tirotto – oggi facciamo un altro importante passo avanti verso la fruizione completa di questo grande centro polifunzionale. La scala che apriamo oggi non offre soltanto un ulteriore collegamento diretto tra piazza Nuova, via colombo e i parcheggi interrati, ma rappresenta una nuova via di accesso verso il cuore della vita sociale della città». L’amministrazione comunale proseguirà ora il proprio lavoro per completare gli ultimi passi per inaugurare anche il teatro e la piazzetta antistante, che rappresentano l’ultimo tassello del prestigioso progetto del centro polifunzionale.

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