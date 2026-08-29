Incendio nel quartiere di Sant'Orsola a Sassari. Il fuoco è partito da alcune sterpaglie in una zona vicina a via Cesaraccio. Le fiamme si sono levate alte in un'area dove abbonda la vegetazione, creando qualche timore nei residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti domando il rogo in breve tempo e ora stanno procedendo con le operazioni di bonifica. Ancora non è chiaro se sia trattato di un gesto doloso.



© Riproduzione riservata