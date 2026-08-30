Sassari, gravi le condizioni della donna investita da un’autoL’anziana di 83 anni si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata in prognosi riservata
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Sono molto critiche le condizioni della 83enne investita stamattina a Sassari. La donna si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata in prognosi riservata.
L’anziana, secondo una prima ricostruzione, stava raggiungendo l’altra parte della strada in via Amendola, all’altezza di via don Minzoni, quando è stata colpita da un’autovettura cadendo con violenza al suolo.
Trasportata dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso avrebbe avuto un arresto cardiaco venendo subito rianimata dagli operatori.
Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale per appurare la dinamica dell’episodio.