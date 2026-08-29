Una vitella di 400 chili è stata soccorsa dai vigili del fuoco Porto Torres, dopo essere caduta in una vasca per l’irrigazione.

È successo nel pomeriggio nelle campagne di Porto Torres, dove è intervenuto il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Sassari, insieme ai colleghi del distaccamento di Porto Torres.

L’animale era scivolato all’interno di una vasca per l’irrigazione profonda oltre 4 metri. La vitella, ormai stremata e in difficoltà, rischiava di annegare. Nonostante la difficile accessibilità dell’area, i sommozzatori sono riusciti a farle mantenere la testa fuori dall’acqua e, utilizzando corde, braghe e palloni di sollevamento subacquei, hanno recuperarlo l’animale, trasferendolo in una zona sicura con l’ausilio di un mezzo agricolo.

Una volta riprese le forze, la vitella è stata aiutata a rialzarsi e, una volta verificato il suo buono stato di salute, è stata riconsegnata al proprietario e ricondotta alla mandria.

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