corso pascoli
22 maggio 2026 alle 18:25
Sassari, donna investita mentre attraversa la stradaLa passante colpita da un’automobile che stava svoltando, soccorsa in codice giallo
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Investita nel pomeriggio a Sassari.
Una donna di oltre 50 anni è stata colpita da un’automobile, che stava svoltando, mentre attraversava la strada in corso Pascoli.
Sul posto il 118 che ha soccorso la ferita conducendola al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo.
Presenti gli agenti della polizia locale che stanno compiendo i rilievi per appurare quanto accaduto.
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