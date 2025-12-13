135mila euro per il verde pubblico a Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Lo annuncia il Comune che potrà eseguire i lavori di manutenzione grazie al finanziamento ricevuto da Area, a sua volta incassato dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici.

L’opera avverrà lungo il complesso tra via Cilea e via Leoncavallo e consisterà nella potatura, nell’eliminazione di alberi compromessi, nella rimozione di essenze infestanti, nel ripristino delle condizioni di sicurezza e in altri interventi urgenti.

«Questa collaborazione- afferma l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Pierluigi Salis- permette di rispondere alle necessità più urgenti del quartiere in attesa dell’assegnazione definitiva delle aree, assicurando continuità gestionale e un miglioramento complessivo della qualità del verde urbano».

Un accordo che permetterà l’inizio dei lavori sulle pertinenze esterne prima che si definiscano quali siano le superfici da trasferire al Comune e quali quelle da attribuire ai proprietari o ai locatari degli immobili.

«Siamo impegnati- dichiara il sindaco Giuseppe Mascia -nella cura della città nella sua interezza, a iniziare da quelle che anni di disattenzione hanno trasformato in emergenze su cui intervenire in via straordinaria». Servono quindi le intese con le istituzioni, e in particolare con la Regione.

«Questo intervento rappresenta un passo importante per restituire attenzione e cura a un quartiere che ne aveva bisogno», riferisce l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, promotore dell’emendamento risolutivo.

«Lavoriamo perché simili azioni diventino normalità in tutta la Sardegna – conclude – con interventi volti a migliorare concretamente la qualità degli spazi pubblici e la vita delle comunità». Intanto grande soddisfazione del comitato di quartiere e dei residenti che aspettavano la manutenzione da anni.

© Riproduzione riservata