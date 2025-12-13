È finito in manette allo sbarco, nello scalo marittimo di Porto Torres, per aver violato il divieto di allontanamento da un paese dell'Emilia Romagna.

Nell’ambito dell'operazione di contrasto ai traffici illeciti, predisposto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, i militari della compagnia di Porto Torres hanno intercettato e arrestato un cinquantaduenne italiano, accusato di aver violato il provvedimento giudiziario. Durante lo sbarco degli autoveicoli dal traghetto proveniente da Genova, i finanzieri hanno fermato un'auto con a bordo due persone che, da subito, hanno manifestato uno stato di agitazione.

Insospettiti dal loro atteggiamento, i militari hanno effettuato ulteriori approfondimenti constatando, anche grazie all’ausilio della sala operativa del comando provinciale di Sassari, che uno dei due fermati risultava destinatario di un provvedimento di divieto di allontanamento da altra provincia del Nord Italia. Tramite l'Autorità Giudiziaria è stato disposta la sospensione della misura di affidamento in prova e la misura dell'arresto. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Bancali.

